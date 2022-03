Come riporta il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti sarebbe intenzionato a fare alcuni cambiamenti di formazione in vista del match contro il Verona. Ad essere ‘colpiti’ sarebbero i calciatori apparsi più in affanno contro il Milan. Ecco quindi che per quattro big si prospetta un turno di riposo. Stiamo parlando di Zielinski, Politano, Insigne e Fabian.