Cds – Squadra vera, Conte ha fatto un capolavoro in 42 giorni. Sarà difficile nascondersi per lo Scudetto

Il Corriere dello Sport esalta la prestazione del Napoli contro il Monza. Gli azzurri sono primi in classifica

Dopo 483 giorni il Napoli è di nuovo in testa alla classifica del campionato di serie A. La vittoria per 2-0 di ieri sera al Maradona contro il Monza ha ridato il primato in classifica agli azzurri, meritato per quanto fatto vedere in questo mese dopo la sconfitta nella gara di apertura contro il Verona, come sottolineato anche dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Antonio Conte è tornato, prepotente e dominante, e il Napoli si è rimesso a cantare, a vincere e a comandare dopo un’anno di stenti e brutte figure come quello scorso. Sia chiaro: è soltanto l’inizio, la maratona è appena cominciata e la concorrenza agguerrita, ma di questo passo sarà difficile nascondersi e rifiutare la candidatura di accreditata concorrente per lo Scudetto.

Semplicemente straordinario è il lavoro compiuto dal tecnico salentino in questi 42 giorni: dalla miseria di Verona alla nobiltà di 5 risultati utili consecutivi (4 vittorie e il pareggio a Torino contro la Juventus). Un settembre quasi perfetto: quattro partite con la porta chiusa compresa la gara di Coppa Italia contro il Palermo. E poi la sensazione di una squadra vera, forte e mai sazia: chi entra ha lo stesso impatto dei titolari e per finire tante alternative anche sul piano tattico. Guardando indietro, più che una ricostruzione, sembra una magia“.

a cura di Tommaso Parrella