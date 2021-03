CdS sulla sfuriata di Insigne: “Cosa dovrebbe dire la squadra del rigore sbagliato in Supercoppa?”

Il clamoroso pareggio in extremis contro il Sassuolo ha complicato un’aria già pesante di suo in casa Napoli. L’emblema è l’episodio di Insigne, che a fine gara era una furia inarrestabile. Sul clima che si respira in azzurro si è soffermato oggi il Corriere dello Sport, che scrive: “Gattuso ha sbagliato, la società anche, i giocatori non ne parliamo. È una delle squadre a cui l’assenza del pubblico ha causato più danni e non ci riferiamo all’aspetto economico.

Ci sono state situazioni che non si possono giustificare. Prendiamo lo scatto d’ira di Insigne dopo il 3-3 col Sassuolo: se l’è presa con la squadra, ma cosa dovrebbe dire la squadra del suo capitano dopo il rigore sbagliato in Supercoppa? Troppe tensioni, troppo malessere, è tutto questo che ha frenato il Napoli“.