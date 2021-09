Il Napoli di Luciano Spalletti gira benissimo per adesso, ma vivrà una situazione difficile tra Gennaio e Febbraio quando mancheranno Koulibaly, Anguissa, Osimhen ed Ounas, tutti convocati per le Nazionali per la Coppa d’Africa ed impegnati con squadre che lottano per il titolo finale.

Per capire la loro permanenza con le nazionali bisogna vedere il loro cammino ma quel che è certo è che salteranno l’impegno con la Juve del 6 Gennaio. Lo riporta il Corriere dello Sport.