CdS – Un mese di stop per Insigne. Out per Juventus, Nazionale e debutto in Europa League!

Insieme alla preoccupazione per l’esito dei tamponi, il Napoli deve fare i conti anche con l’assenza di Lorenzo Insigne dopo il grave infortunio subito contro il Genoa. Per il capitano azzurro, scrive oggi il Corriere dello Sport, si prevede un mese di stop, anche se si attende ancora l’ufficialità: “E’ tutto scritto pure nella tempistica: resterà il tormento di doversi negare la Juventus, di starsene in poltrona mentre la Nazionale scenderà in campo per la Nations League, sarà complicato esserci con l’Atalanta e nel debutto in Europa League.

La data simbolo è il 25 ottobre, c’è Benevento-Napoli ed è un derby di famiglia da regalarsi. Chissà se ne varrà la pena o se invece la prudenza spingerà ad attendere una settimana ancora, per esserci contro il Sassuolo”.