L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza i grandi limiti evidenziati, ancora una volta, dal Napoli di Gennaro Gattuso. Per gli azzurri sono ben 17 le reti subite nelle ultime 6 trasferte, certificato dal dominio avversario anche contro club come Genoa e Granada e con un pari che pone solo tanti dubbi sulle scelte tecniche e punti persi in ottica Champions. La squadra sembra in panne ed ad un certo punto nessuna scusa può giustificare tutte queste difficoltà.