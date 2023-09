CdS -Video TikTok, Victor Osimhen avrebbe gradito delle scuse pubbliche

Il Corriere dello Sport è tornato sui video pubblicati dal Napoli su TikTok che Victor Osimhen, attaccante azzurro, non ha gradito: “Osimhen li ha visti, come milioni di persone in tutto il mondo, e si è irritato tremendamente; si è sentito preso in giro, ridicolizzato e ha chiesto a più riprese di rimuoverli immediatamente per un paio di giorni. Ma i tempi di reazione non sono stati ritenuti rapidi. E così martedì è esploso definitivamente a fine allenamento. Osi, tra l’altro, avrebbe gradito un comunicato di pubbliche scuse, ma il club ha ritenuto sufficienti quelle in privato. E così il suo umore è peggiorato. I social media manager, compreso l’autore dei post, se la sono cavata con un cazziatone: per il momento nessuna conseguenza irrimediabile. Nessuna testa è caduta come le noci di cocco dagli alberi. Reali o virtuali che siano”.