L’allenatore del Celta Vigo Oscar Garcia ha parlato ai microfoni di “Mundo Celeste“, dell’assenza di Lobotka nel match contro l’Osasuna di stasera: “Non so quale sarà il suo futuro, secondo me non lo sa nemmeno lui. Stasera non era pronto per scendere in campo e giocare. Mi ha detto che non era concentrato e per questo è rimasto fuori“

