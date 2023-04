Champions League, Milan-Napoli: prenotazione voucher da domani alle 10

Come comunicato dal Napoli, in occasione della gara di Champions League Milan-Napoli sarà possibile prenotare dei voucher. Ecco il comunicato:

Per la gara Milan vs Napoli, valida per i quarti di finale della UEFA Champions League, in programma il giorno 12 aprile alle ore 21:00, la SSC Napoli comunica che, dalle ore 10:00 di giovedì 6 aprile 2023 e fino alle ore 10:00 di sabato 8 aprile 2023 sarà disponibile la prenotazione di un voucher sul sito di Ticketone.

Come disposto dalla Determinazione n.18/2023 dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero degli Interni, in nessun caso è consentito il cambio utilizzatore, dunque il biglietto è incedibile, ed è acquistabile solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card).

La procedura di acquisto genererà un documento pdf che il tifoso riceverà via email. Successivamente, l’acquirente riceverà, all’indirizzo mail utilizzato in fase di registrazione sul sito di Ticketone, il biglietto digitale nominativo valido per l’accesso allo stadio.

Per le prime 48 ore, e precisamente fino alle ore 10.00 di sabato 8 aprile 2023, la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2022.23, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto dei biglietti utilizzando il numero della fidelity sulla quale è caricato l’abbonamento 2022.23 come codice per finalizzare l’acquisto sul sito della Ticketone. Si precisa che la precedenza sull’acquisto dei biglietti, in favore degli abbonati, è garantita esclusivamente nei limiti dei tagliandi messi a disposizione dalla società ospitante e potrà essere esercitata secondo criteri di mera precedenza cronologica. A partire dalle ore 11.00 di sabato 8 aprile 2023, nel caso in cui vi siano ancora biglietti disponibili, proseguirà la vendita libera fino alle ore 23.59 di domenica 9 aprile. Sia in fase di precedenza per gli abbonati, che durante la vendita libera, sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione.

Il prezzo del biglietto, spettante al Milan e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione, è di € 68,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line.