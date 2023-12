Champions League, Napoli-Sporting Braga: le probabili formazioni

Il Napoli affronta lo Sporting Braga per portare a casa gli ottavi di finale di Champions League, agli azzurri bastano due risultati su tre, può essere sufficiente addirittura anche la sconfitta di misura. Mazzarri attende Osimhen che rientra in tarda serata da Marrakech, dove è volato stamane per il premio “Calciatore dell’africano 2o23”. Domani ci parlerà e capirà se farlo partire dal primo minuto (come da orientamento di partenza) o utilizzarlo come una risorsa a gara in corso, come fatto a Bergamo e Madrid.

Mazzarri non dovrebbe fare nessuna variazione rispetto alla formazione adottata contro la Juventus. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo agirà a destra, a sinistra giocherà Natan con la coppia centrale formata da Rrahmani e Juan Jesus. Lobotka fungerà da play con Anguissa e Zielinski a supporto, il tridente sarà composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Il Braga giocherà con il 4-2-3-1, in porta ci sarà Matheus, Victor Gomez si muoverà a destra, Serdar e Paulo Oliveira agiranno al centro della difesa con Borja a sinistra. A centrocampo lavoreranno Vitor Carvalho e Andrè Horta, sulla trequarti toccherà a Pizzi, Ricardo Horta e Bruma supportare il centravanti Banza.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

SPORTING BRAGA (4-2-3-1): Matheus, Victor Gomez, Serdar, Paulo Oliveira, Borja; Vitor Carvalho, Andrè Horta; Pizzi, Ricardo Horta, Bruma; Banza. All. Artur Jorge

A cura di Ciro Troise