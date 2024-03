Clamoroso Orsato, vuole il commissariamento dell’AIA

L’edizione odierna de La Stampa riporta la clamorosa richiesta di Daniele Orsato, che contro i vertici dell’AIA, avrebbe chiesto un commissariamento di tutto il sistema arbitrale. Di seguito un estratto:

“Qualcosa non va, meglio fischiare. Così accade che Daniele Orsato, arbitro in fuga sul resto del gruppo per credibilità e bravura, si metta alla testa dei colleghi internazionali e bussi alla porta del presidente della Figc Gabriele Gravina. Il motivo? C’è troppa politica dentro l’Associazione dei nostri fischietti, serve aprire una nuova fase con a capo un commissario straordinario: Gravina ascolta e prende tempo, sul suo tavolo sarebbe finita anche la stessa agenda da consegnare all’uomo solo al comando, compiti da fare come riscrivere le regole elettorali – presidente Aia non più eletto, ma di nomina presidenziale – e togliere agli arbitri il due per cento nell’urna per le elezioni federali in ossequio al principio della neutralità”.