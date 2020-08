CM.COM – Arsenal, grande affondo su Gabriel. Il Napoli ha la priorità, ma deve fare attenzione: la situazione

L’Arsenal fa sempre più sul serio per Gabriel Magalhaes. Tempo praticamente scaduto per il Napoli, il cerchio si sta stringendo sempre di più. Serve una mossa immediata, altrimenti potrebbe perdere il difensore del Lille. I Gunners hanno infatti trovato un accordo con il giocatore e sono molto vicini ad un’intesa anche con il Lille. L’ultima proposta, 28 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ha soddisfatto il club francese. Che, però, ha ancora in piedi un gentleman’s agreement con il Napoli, siglato nell’ambito dell’affare Osimhen.

TOCCA AL NAPOLI – Lo stesso Gabriel ha già dato la sua disponibilità al trasferimento al Napoli, e non da oggi. Ma De Laurentiis non può tirare troppo la corda. Il centrale brasiliano non intende aspettare gli azzurri ancora per molto. Lo stesso Lille, dopo aver rifiutato un’offerta di 20 milioni dell’Everton, sarebbe ora ben felice di accettare la proposta dell’Arsenal, più ricca rispetto a quella del Napoli (25 milioni contro i 28, come detto, offerti dai Gunners). De Laurentiis vuole accontentare Gattuso, che stima molto Gabriel, ma prima di dare il via libera al nuovo investimento vorrebbe vendere (non svendere) Koulibaly. Dovesse però continuare a tentennare, rischierebbe concretamente di perdere il giocatore. Uno scenario che, qualora si verificasse, potrebbe far tornare di moda i discorsi iniziati con la Juve per lo scambio tra Milik e uno tra Rugani e Romero.

Fonte: Calciomercato.com