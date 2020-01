CM.it – Amrabat in fase di stallo, il Napoli incassa il si di Nandez

Come scrive calciomercato.it, il Napoli ha iniziato ad allacciare i contatti per la possibile alternativa ad Amrabat, per il quale la trattativa è in fase di stallo: in queste ore, gli azzurri hanno incassato il sì di Nahitan Nandez, per il quale il Cagliari ha sparato però altissimo (circa 40 milioni di euro). Il Napoli potrebbe proporre ai sardi un’operazione in stile Rrahmani, acquisendo ora il cartellino dell’uruguaiano (che ha dato la sua disponibilità) e lasciarlo in prestito fino a giugno in rossoblù.