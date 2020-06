CM.IT – Callejon vuole restare e aspetta ADL: inizia la settimana decisiva

José Maria Callejon ed il Napoli: una storia che potrebbe ancora continuare. Lo spagnolo e la sua famiglia non vogliono lasciare il capoluogo campano ed aspettano la chiamata decisiva del presidente De Laurentiis.

In merito si è espresso il collega di Calciomercato.it Mirko Calemme, che su Twitter scrive: “#Callejon e la sua famiglia non vogliono lasciare #Napoli e attendono la chiamata di #DeLaurentiis. Il rinnovo è complesso e l’accordo per chiudere la stagione non c’è, ma sta per iniziare la settimana decisiva”.