CM.IT – Callejon vuole restare e aspetta De Laurentiis: inizia la settimana decisiva

Archiviata l’enorme gioia per la conquista della Coppa Italia contro la Juventus, il Napoli sta per rituffarsi sulla Serie A. Prima di potersi concentrare esclusivamente sul campo, c’è un nodo da sciogliere che preoccupa ogni giorno di più i tifosi azzurri, quello di José Maria Callejon.

Per lo spagnolo sono giorni complessi. Come anticipato da Calciomercato.it, in settimana ci sarà un incontro tra il suo entourage e il Napoli per la decisione definitiva sul suo futuro. Per ora, non c’è accordo nemmeno per concludere la stagione in corso e sarà difficile strappare un ‘sì’ per due mesi escludendo il 2020/21. Gli ultimi contatti con De Laurentiis risalgono a fine 2019, quando l’accordo non arrivò per motivi economici e per l’inevitabile tentazione di tornare a casa.

Callejon ha rinnovato il suo contratto solo una volta in sette anni, senza mai battere ciglio. Il suo agente, per questo, ha provato a strappargli un riconoscimento in più da parte della società (magari con un bonus alla firma), che per ora non è arrivato. I rapporti con la società sono ottimi, ma ora il gioco delle parti impone l’attesa. E Quilón aspetta la chiamata del patron azzurro.

L’ex Real Madrid non ha accordi con altri club per settembre e vorrebbe proseguire la sua avventura partenopea almeno un altro anno, decisione condivisa con la sua famiglia. L’idea di chiudere il capitolo calcistico più importante della sua vita con un saluto a porte chiuse, in fondo, non è il massimo.

I senatori dello spogliatoio sono dalla sua parte. Dries Mertens, che un anno fa gli dedicò un post su Instagram (“chissà se sarà il nostro ultimo anno insieme”), ha dato un altro segnale social, con un ‘mi piace’ a chi chiedeva la sua permanenza. Gattuso, da parte sua, ha nei piani dare sempre più spazio a Politano, ma continua a fidarsi dell’iberico che, non a caso, è stato il titolare nella finale di mercoledì.

Per quanto l’ipotesi addio sia la più quotata in questo momento, l’epilogo della vicenda non è stato ancora scritto. Le lacrime della finale furono figlie anche dell’enorme tensione accumulata in una stagione assurda, non di un ultimo saluto già deciso. Callejon, che ieri ha festeggiato con i compagni (e con la Coppa Italia) il compleanno di Koulibaly, attende. Domani avrà inizio la settimana decisiva per la fase finale della sua carriera.

