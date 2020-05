CM.IT – Everton del Gremio piace molto al Napoli. Boga più complicato

Seguito dal Napoli già la scorsa estate come principale alternativa a Lozano ma valutato all’epoca ben 60 milioni, Everton è un nome che non passa mai di moda dalle parti di Castel Volturno. L’attaccante brasiliano è un profilo che piace molto a Carlo Ancelotti che, non a caso, a gennaio aveva provato a portarlo all’Everton, ma l’ex tecnico azzurro non era certamente l’unico estimatore di Cebolinha in terra campana.

Non a caso, la sua candidatura sta prepotentemente tornando di attualità al punto che, confermano le informazioni raccolte da Calciomercato.it, di recente ci sono stati nuovi e concreti sondaggi, dall’Italia e dall’Inghilterra, benché non si possa ancora parlare di offerte ufficiali. La novità rispetto al passato è rappresentata dalla posizione del Gremio, che sta riflettendo sull’opportunità di prendere in considerazione offerte di circa 10 milioni inferiori rispetto ai 40 milioni chiesti a gennaio, complice la crisi economica post Coronavirus. Una situazione che il Napoli continua a monitorare con molta attenzione parallelamente alla complicata pista Boga.

Daniele Trecca e Ciro Troise per calciomercato.it