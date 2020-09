CM.IT – Juve e Roma: Milik a Zurigo, incontro Napoli-intermediario

L’avventura romanista di Arkadiusz Milik sta per cominciare. In questo momento l’attaccante è in viaggio verso la Svizzera insieme al suo agente David Pantak: a Zurigo, il giocatore si sottoporrà a degli approfonditi test medici.

Nel frattempo, l”intermediario De Vecchi si incontrerà in mattinata col Napoli per definire i dettagli del rinnovo formale con i partenopei (necessario per il prestito con obbligo alla Roma) e chiudere le ultime pendenze tra le parti. Anche Edin Dzeko, quindi, in giornata potrà raggiungere la Juventus per i test medici di rito.

Fonte: calciomercato.it