CM.IT – La Premier corteggia Zieliński: si muove anche il Liverpool per lui

Il nome di Piotr Zieliński fa gola e non poco ai club di Premier League. È di oggi la notizia di un interessamento del Manchester City, a cui fa però concorrenza il Liverpool. Lo riferisce il portale Calciomercato.it, le cui informazioni raccolte raccontano del sondaggio dei reds per il centrocampista polacco, che potrebbe rientrare tra i sacrificabili del Napoli (che, però, non ha palesato l’interesse a cederlo) per far “rifiatare” il bilancio.

Al momento non c’è ancora alcuna trattativa concreta, ma da fonti vicine al calciatore, un suo approdo nel massimo campionato inglese sarebbe una reale possibilità.