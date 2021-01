CM.IT – Milik, è fatta per il suo trasferimento al Marsiglia: a breve volerà verso la Francia

Stando a quanto raccolto e riportato da Calciomercato.it, è ormai fatta per il trasferimento di Arek Milik al Marsiglia. Il centravanti polacco volerà alle 10:30 verso la Francia per svolgere le visite mediche. Sarà accompagnato da Fabrizio De Vecchi e David Pantak, per firmare il contratto che lo legherà all’OM fino al 2025.

L’operazione è stata definita con un prestito con obbligo di riscatto, che scatterà alla prima presenza dell’attaccante. Al Napoli andranno 8 mln di euro più 5 eventuali di bonus, legati al rendimento del polacco.

Il club partenopeo ha inoltre rinunciato alle cause legali contro Milik, che stavano frenando la sua cessione. Il club francese ha anche inserito una penale in caso di mancato riscatto. Milik rinnoverà formalmente il suo contratto col Napoli, prolungandolo di 18 mesi, per poi trasferirsi al Marsiglia. Si attende solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.