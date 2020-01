CM.IT – Napoli, assalto a Tripaldelli: il Sassuolo ha rifiutato la prima offerta per l’ex Juve

Sono ore febbrili all’Hotel Sheraton di Milano, ormai mancano poco più di 24 ore alla fine del calciomercato invernale. Il Napoli sta tentando l’assalto per Alessandro Tripaldelli, esterno sinistro classe ’99 napoletano, cresciuto nella scuola calcio Damiano Promotion e formatosi nel vivaio della Juventus.

Il direttore sportivo Giuntoli ha presentato una prima offerta: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Il Sassuolo ha rifiutato l’offerta e il Napoli ha rilanciato a 10 milioni, ma il club emiliano dice ancora no: chiede 2 milioni per il prestito che diventerebbe quindi oneroso. Tripaldelli è un Nazionale Under 21, per le regole non farebbe neanche numero nella lista serie A, ha già detto ovviamente sì al ritorno a casa, nella città in cui è cresciuto.

Fonte: Ciro Troise per Calciomercato.it