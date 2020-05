CM.IT – Napoli, continua il pressing del Barcellona per Fabian. Ma il Napoli e Gattuso…

Fabian Ruiz continua ad essere nel mirino dei top club spagnoli. L’interesse del Real Madrid, per quanto ora sia in stand-by, è assolutamente confermato, ma anche da Barcellona assicurano che i blaugrana siano pronti a sferrare l’attacco per il centrocampista. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, l’ex Betis è la prima opzione della dirigenza catalana se l’operazione Pjanic dovesse arenarsi definitivamente. Setien lo conosce e ammira, e i contatti tra Barça e calciatore continuano.

Una trattativa, però che non sarà semplice: gli spagnoli, infatti, vivono un momento complicato dal punto di vista economico e non sarebbero disposti a superare 60 milioni di euro per il cartellino dell’azzurro. Un’offerta già inferiore a quella del Real Madrid, che nei mesi scorsi fece sapere all’entourage del calciatore di essere pronto a sborsare 80 milioni di euro.

Proposte, in ogni caso, che il Napoli non ha intenzione di ascoltare: i partenopei, una volta conclusa la stagione, riprenderanno il discorso per il rinnovo contrattuale del classe ’96. Il suo agente, Alvaro Torres, ha svelato che la trattativa era stata rinviata di comune accordo e non per difficoltà nelle negoziazioni.

Un eventuale mancato prolungamento, in ogni caso, non giocherebbe a favore del Barcellona: Fabian ha ancora tre anni di contratto senza clausola rescissoria. Gattuso ha inserito l’iberico tra gli intoccabili e il club gli ha fatto sapere che lo accontenterà, trattenendolo per almeno un’altra stagione.

Fonte: Calciomercato.it