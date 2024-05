CM.IT – Napoli, De Laurentiis ci riprova per Conte: nuovi contatti

La telenovela sul nuovo tecnico del Napoli prosegue e giungere alla deadline di metà maggio con la fumata bianca per il nuovo mister sembra ormai complesso. Dopo qualche giorno nel quale la sua candidatura sembrava andasse sfumando, il nome di Antonio Conte torna in auge.

Aurelio De Laurentiis lo ha posto in cima alla lista dei suoi desideri da ottobre e il salentino ha dato disponibilità a trattare sul suo ingaggio. La questione, allo stato attuale dei fatti, è puramente economica. Conte costerebbe alle casse del Napoli circa 20 milioni di euro a stagione, in un’annata che vedrà il bilancio partenopeo in grande difficoltà a causa della mancata partecipazione in Champions League. I partenopei venderanno Osimhen (che spinge per una soluzione in Premier) ma dovranno sostituirlo e intervenire in maniera corposa sulla rosa, viste le difficoltà palesate in questo campionato disastroso.

Napoli, nuovo tentativo per Conte: gli aggiornamenti

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i contatti sono ripresi in questi giorni e se Conte desse margine di manovra sulle sue esigenze salariali (magari con un ingaggio a salire in funzione degli obiettivi), il riavvicinamento decisivo sarebbe possibile. La trattativa prosegue.

Con Italiano defilato (senza mai escludere ritorni di fiamma), le principali alternative restano i nomi già fatti: Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. Il primo convince la dirigenza azzurra per il suo percorso col Milan che, seppur finito male, ha visto i rossoneri crescere con lui al timone in maniera esponenziale rispetto a dove si trovavano prima del suo arrivo. Le doti di ‘Gasp’ sono note a tutto il mondo, ma su di lui pende l’incognita del lavoro lontano dall’isola felice di Bergamo, che vive ormai da otto lunghi e meravigliosi anni. Se Conte si avvicinerà alle necessità di De Laurentiis, però, i loro dossier resteranno nel cassetto del presidente azzurro.