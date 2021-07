CM.IT – Napoli, Demme si opererà al ginocchio: ecco tutti i dettagli

Dopo il trauma contusivo-distorsivo con lesione d’alto grado al collaterale mediale rimediato nell’amichevole contro la Pro Vercelli Diego Demme si opererà al ginocchio. Come riportato da Calciomercato.it non sarà nulla di complesso ma solo un’azione per suturare il distacco distale del legamento.

L’operazione non inciderà sui tempi di recupero, che resteranno di 9-10 settimane ma darà dei benefici alla stabilità del ginocchio sul lungo termine. Non è ancora noto dove sarà svolto l’intervento, il Napoli propone Villa Stuart ma deciderà insieme a Demme, che intanto in questi giorni ha incassato la solidarietà dei compagni di squadra che sperano di ritrovarlo in campo quanto prima.

Fonte: Ciro Troise per Calciomercato.it