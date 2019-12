CM.IT – Napoli, Gattuso cerca un regista: spunta l’ipotesi Schone dal Genoa. Ecco i dettagli

Il Napoli è a caccia di un play su indicazione di Gennaro Gattuso. Il nome forte è quello dell’ex Samp Torreira, ma l’arrivo di Arteta sulla panchina dell’Arsenal rischia di complicare i piani rendendo più difficile l’obiettivo di quello che era già. Naturalmente il club azzurro sta valutando profili alternativi, come quello di Lobotka del Celta Vigo trattato nel recente passato.

Sull’agenda del Ds Giuntoli ci sarebbe pure Lasse Schone, regista di 33 anni approdato al Genoa via Ajax l’estate scorsa per circa 1,5 milioni di euro. Il danese sarebbe una soluzione ‘low cost’, seppur non è detto la società di Preziosi possa essere disposta a privarsene a stagione in corso. In tal senso molto dipenderà pure dal nuovo allenatore del ‘Grifone’. in scadenza nel 2021, con opzione per il rinnovo di un ulteriore anno, il classe ’86 di Glostrup (che, va detto, è felice in Liguria) alzerebbe senz’altro la qualità della mediana azzurra permettendo al club di De Laurentiis di rimandare il grosso investimento per la mediana a giugno.

Fonte: Calciomercato.it