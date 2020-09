CM.IT – Napoli, il titolare sarà Ospina: per Meret si cerca una soluzione in prestito

Cristiano Giuntoli, dopo aver avuto vari incontri, ora ha il compito di sistemare anche nomi importanti. Uno su tutti è quello di Alex Meret: come appreso da Calciomercato.it, l’incontro tra gli uomini mercato del Napoli e l’agente Federico Pastorello ha partorito un’apertura. Il titolare sarà il colombiano Ospina e dopo un’annata ad alternarsi, dopo che il pensiero di Gattuso era apparso chiaro al termine della scorsa stagione, non resta che un divorzio momentaneo. Si cerca una soluzione in prestito secco per l’estremo difensore friulano, in una squadra dello stesso (o simile) livello del Napoli, che giochi in Europa o che lotti per quest’obiettivo.

Al momento il mosaico dei portieri non è ancora partito, ma se la Roma dovesse trovare una destinazione a Pau Lopez potrebbe essere una delle possibili mete, finora slegata alla maxi operazione che intreccia diversi nomi tra i due club. Non nuovo, invece, l’interesse dell’Inter per il post-Handanovic. Il Napoli non è disposto, salvo offerte fuori mercato, a concedere un obbligo di riscatto né a considerare la cessione. Pastorello, invece, si concentrerà prima sul mercato italiano: se, poi, non verrà riscontrata una soluzione ritenuta di livello adeguato, allora si andrà a dragare il mercato straniero, in particolare con lo sguardo diretto alla Premier League.