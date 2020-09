CM.IT – Napoli, Milik e Llorente verso l’esclusione dalle prossime due amichevoli: i dettagli

Il calciomercato del Napoli, almeno per quanto riguarda l’attacco, ha bisogno di due importanti cessioni per sbloccarsi. Da settimane vi raccontiamo della complessa trattativa che potrebbe portare Arkadiusz Milik alla Roma, e negli ultimi giorni i partenopei starebbero valutando anche nuove destinazioni per il polacco (dopo i sondaggi di Lipsia e Fiorentina). Il club azzurro considera l’ex Ajax fuori dal progetto e vuole assolutamente evitare una sua permanenza fino alla naturale scadenza del contratto, prevista a giugno 2021. I partenopei continuano a lavorare per la sua cessione e per quella di Fernando Llorente, e potrebbero per tale ragione decidere di lasciarli fuori dalle amichevoli contro Pescara e Sporting Lisbona. La volontà, ovviamente, è quella di evitare rischi che metterebbero a repentaglio le trattative in corso, come accaduto con Allan durante il triangolare contro Castel di Sangro e L’Aquila. Il brasiliano, pochi giorni dopo, concretizzò il suo addio. Per Milik e Llorente si spera di raggiungere lo stesso epilogo quanto prima.

Fonte: Calciomercato.it