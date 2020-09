Arkadiusz Milik fa un altro passo verso la Roma. Doveva essere una giornata decisiva per l’affare che porterà il polacco in giallorosso ed Edin Dzeko alla Juventus, e questo 16 settembre non ha deluso. Oggi l’agente dell’attaccante partenopeo è arrivato in Italia, a Roma, per raggiungere poi il suo assistito a Napoli nel pomeriggio.

Il primo summit a distanza si è svolto con la Juventus , che ha chiarito definitivamente al ragazzo i motivi che non hanno tramutato il lungo corteggiamento dei mesi scorsi in un matrimonio bianconero. Ora la Vecchia Signora ha altri obiettivi, diverse priorità ed ha bisogno che Arek si trasferisca a Roma quanto prima per concludere l’affare Dzeko. In seguito, è andato in scena il colloquio con i capitolini, che hanno ribadito al ragazzo la centralità nel progetto tecnico e un’offerta economica da top-player: con i bonus, il contratto di Milik arriverà a sfiorare addirittura i 6 milioni di euro netti a stagione.

Fonte: Calciomercato.it