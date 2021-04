CM.IT – Napoli, pronto un meeting tra ADL e Spalletti: accordo vicino tra le parti

Con la Fiorentina sempre più vicino al tecnico Gennaro Gattuso, il Napoli è pronto a virare su un nuovo volto per la panchina azzurra: Luciano Spalletti. Pare quindi che nemmeno la qualificazione in Champions possa far cambiare idea al patron azzurro, che già ha avviato i contatti con l’ex tecnico di Roma e Inter. Secondo le ultime indiscrezione raccolte dai colleghi di Calciomercato.it, ADL è già pronto per un meeting a casa del tecnico toscano per strappare il suo si. Sul piatto un contratto biennale con opzione per la terza stagione. Pare dunque che la società azzurra si sia messa al lavoro per offrire la proposta giusta al miste di Certaldo, che da parte sua ha fatto sapere la sua volontà di rimettersi in gioco. Probabilmente lo farà proprio al Maradona, e l’incontro decisivo con De Laurentiis non sembra essere così lontano.