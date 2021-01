CM.IT – Napoli, rimandata la fumata bianca per Milik al Marsiglia: la situazione

Sono ore caldissime per Arek Milik. Stando a quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.it, nella serata di ieri l’entourage del polacco era in attesa del contratto che avrebbe dovuto legare il giocatore al Marsiglia fino al 2025. Fumata bianca al momento solo rimandata, poichè nel contratto era presente una clausola da 12 milioni esercitabile solo per i club stranieri nel caso in cui a giugno l’attaccante dovrebbe tornare a Napoli.

Inoltre, il Napoli ha ribadito l’intenzione di voler portare avanti le cause milionarie derivanti da ammutinamento e diritti d’immagine, indipendentemente dal buon esito del trasferimento del giocatore. Condizioni reputate inaccettabili dal giocatore, che nelle prossime cercherà di modificare attraverso i suoi agenti. Nel caso non dovesse riuscirci, Milik si rifiuterebbe di firmare il rinnovo con la società partenopea, facendo saltare l’intera operazione. A quel punto l’attaccante aprirebbe un nuovo scenario, in cui andrebbe in scadenza di contratto e dando la possibilità di un parametro zero a squadre come Atletico Madrid, Roma e Juventus, che nel frattempo continuano a seguire con attenzione la vicenda.