CM.IT – Napoli, si lavora al colpo per la Primavera: piace l’ex Bayern Monaco e Stoccarda Nana

La Primavera del Napoli sta andando oltre il migliori attese di inizio stagione e guarda ora al futuro. L’obiettivo è la permanenza nel campionato Primavera 1, ma dopo le tre sconfitte consecutive con cui ha chiuso il 2021, la distanza sulla zona play-out è adesso di soli cinque punti. Il club di De Laurentiis lavora per rinforzare l’organico a disposizione di Frustalupi.

Djibril Nana è un terzino sinistro classe ‘2003 di buone prospettive, tedesco di origini camerunensi. Nel suo percorso ci sono le esperienze in settori giovanili di due club molto prestigiosi: il Bayern Monaco fino all’Under 16 e poi lo Stoccarda dall’Under 17 all’Under 19, prima che fosse svincolato. Il Napoli ha fiutato l’opportunità, il giocatore è stato in prova nel gruppo di Frustalupi, toccherà poi ai dirigenti del club azzurro fare le opportune valutazioni e capire se puntare su questo ragazzo per arricchire la qualità sulla fascia sinistra. Non è l’unico movimento, il Napoli è sempre attento ai giovani: ha preso Duccio Toccafondi, centrocampista classe ‘2003 svincolato dall’Empoli a metà dicembre.

Fonte: Ciro Troise per Calciomercato.it