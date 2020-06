CM.IT – Napoli, Under della Roma per sostituire Callejon. Le ultime

Il rinnovo di Callejon è ancora in bilico, Cengiz Under della Roma è una delle idee per la fascia destra dell’attacco del Napoli

La trattativa per il rinnovo di Callejon è ancora in corso tra la necessità d’allungare l’intesa oltre il 30 giugno per completare la stagione e le difficoltà di arrivare ad un accordo, il Napoli, quindi, si guarda intorno alla ricerca di possibili alternative.

Le condizioni finanziarie impongono alla Roma di progettare delle uscite, Under e Kluivert sembrano i profili più adatti a portare a casa qualche plusvalenza senza rovinare il progetto tecnico e provando così a trattenere i gioielli Pellegrini e Zaniolo. I giallorossi in quella zona di campo puntano al colpo Pedro per arricchire la batteria offensiva. Il Napoli a gennaio ha preso Politano con un investimento di circa 25 milioni di euro complessivi, a Gattuso piacciono gli esterni che si muovono a piede invertito. Boga del Sassuolo è l’obiettivo principale del Napoli, può giocare sia a destra che a sinistra, zona in cui ha giocato di più essendo la sua collocazione naturale.

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha raccontato nell’intervista a Sky di procedere in questo schema cronologico: rinnovi-eventuali cessioni-acquisti per completare l’organico. A Boga potrebbe lasciare spazio Lozano mentre per un eventuale sostituto di Callejon il Napoli si sta guardando intorno.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, un profilo molto gradito, e già da tempo, al Napoli è Cengiz Under, mancino che ama venire dentro al campo e sfruttare il suo sinistro. È un classe 97, un profilo molto giovane che rispecchia la politica del Napoli sul mercato. Il suo agente è Fali Ramadani che col Napoli ha ottimi rapporti dai tempi del trasferimento di Jorginho al Chelsea. Ramadani tra le fila degli azzurri gestisce Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Demme. Per Under ci sarebbe da battere soprattutto la concorrenza dalla Bundesliga ma il turco potrebbe rientrare anche nei possibili scambi sull’asse Juventus-Roma.

fonte: calciomercato.it