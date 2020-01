CM.IT – Nuovo nome oltre a Lobotka: il Napoli tratta Demme del Lipsia

Gli azzurri lavorano per regalare a Gattuso un altro rinforzo in mediana Pubblicato il alle 17:42 da •

Il primo nome per il centrocampo del Napoli di questo mercato di gennaio è Stanislav Lobotka. Proseguono le trattative col Celta Vigo in merito al calciatore slovacco, ma contemporaneamente il club azzurro si sta muovendo anche per un altro profilo per rinforzare ulteriormente la mediana: Diego Demme.

Il classe ’91, in forza ai tedeschi del Lipsia, è di origini napoletane. Il suo nome, infatti, gli è stato dato grazie al papà Enzo che, essendo tifoso azzurro da sempre, ha deciso di chiamarlo Diego in onore di Maradona. L’arrivo di Demme alla corte di Gattuso darebbe inoltre al Napoli la possibilità di cedere il giovane Gaetano, monitorato costantemente in Serie B e, nello specifico, da Cosenza e Cremonese.

Con l’innesto sia di Lobotka che di Demme, infine, gli azzurri lavorerebbero per liberare uno slot nella lista UEFA per la Champions League: ciò avverrebbe in caso di cessione di Younes che si sommerebbe all’eventuale esclusione di Malcuit, il cui grave infortunio gli impedirà di scendere in campo per il doppio confronto degli ottavi di finale contro il Barcellona.