CM.IT – Pranzo di squadra per il Napoli che stringe il patto Supercoppa

Come riporta Calciomercato.itIl Napoli, dopo la vittoria contro l’Empoli in Coppa Italia, ha scelto la via del riposo e non si è allenato oggi, ma Gattuso predica compattezza e lo fa in maniera concreta. La squadra in questi minuti è a pranzo, tutti insieme uniti in vista dei tanti impegni e soprattutto della finale di Supercoppa di mercoledì prossimo contro la Juventus. Offre Bakayoko, l’autore del gol di Udine, una sorta di rito per il collettivo. Nel percorso post lockdown, prima e dopo la Coppa Italia, sono stati tanti i momenti organizzati da Gattuso per trovare l’unità anche fuori dal campo.

Ciro Troise per Calciomercato.it