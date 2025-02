Como-Napoli, le probabili formazioni: Conte rilancia Spinazzola nel 3-5-2

Il Napoli cerca di tornare alla vittoria che manca dal 2-1 inflitto alla Juventus lo scorso 25 gennaio, sono arrivati poi tre pareggi consecutivi contro Roma, Udinese e Lazio. Un percorso che ha tenuto gli azzurri ancora primi in classifica perchè l’Inter non ne ha approfittato e l’Atalanta ha rosicchiato solo due punti. Conte ha perso Mazzocchi ma ritrova Spinazzola e Olivera anche se non sono pienamente al 100%. Spinazzola partirà dal primo minuto, Olivera, invece, potrà essere una soluzione a partita in corso. Conte conferma il 3-5-2, in porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno formeranno la difesa a tre, Politano e Spinazzola si muoveranno da quinti a tutta fascia con Anguissa, Lobotka e McTominay in mezzo al campo, Raspadori e Lukaku formeranno la coppia d’attacco. Fabregas dovrebbe confermare l’identità tattica della formazione che ha vinto a Firenze, con Nico Paz centravanti di manovra, falso nueve nel tridente offensivo. Il sistema di gioco sarà il 4-3-3, in porta ci sarà Butez, Smolcic si muoverà da terzino destro con Alberto Moreno a sinistra, Goldaniga e Kempf lavoreranno al centro della difesa. Perrone e Caqueret si divideranno i compiti nella gestione del gioco, Da Cunha farà la mezzala offensiva, Strefezza e Diao, autore di quattro gol in sette presenze al Como, completeranno il tridente guidato da Nico Paz. In casa Como non manca l’entusiasmo, stamane anche l’allenamento a porte aperte al Sinigaglia, dove dopo otto trasferte vietate ci saranno anche i tifosi del Napoli residenti in Campania.

Ecco le probabili formazioni:

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Alberto Moreno; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao. All. Fabregas

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte

A cura di Ciro Troise