“Consigli per gli acquisti”: a caccia degli esterni d’attacco sul mercato

Prosegue la nostra rubrica sui potenziali nuovi talenti in ottica mercato del Napoli. Dopo aver proposto i difensori centrali, sia di piede destro che mancini, ecco che il nostro focus si concentra sugli esterno d’attacco. Al pari dell’articolo precedente divideremo i suggerimenti in due proposte da 5 calciatori ciascuno a seconda della corsia di appartenenza. Ricordiamo che I nomi dei giocatori portati all’attenzione devono essere necessariamente under23, di passaporto comunitario e non già militante in una delle top 5 leghe europee. La selezione è a cura del direttore sportivo Tanzillo Massimo. La fonte costo dei cartellini è Transfermakt.

Esterno offensivo sinistro

Partiamo subito col dire che il nome perfetto sarebbe quello di Andreas Schjelderup, talento norvegese classe 2004 che milita nella Superliga danese tra le fila del Fc Nordsjaelland. Peccato che sia già di proprietà del Benfica, che rientrerebbe quindi ancora tra i parametri richiesti ma obiettivamente già un club di ‘spessore’ che non lascerebbe partire volentieri un prospetto su cui ha da poco pagato 9M. Siamo peró sicuri sarebbe l’erede perfetto di Kvaratskhelia.

Ecco quindi i 5 nomi per un’operazione in stile di quella effettuata per lo georgiano:

Antonio Nusa – classe 2005, il ‘Neymar norvegese’ che gioca in Belgio con il club Bruges. Giocatore talentuoso di origini nigeriane che predilige partire dalla sinistra per accentrarsi con il suo piede forte. Troppo spesso beccato da problemi fisici tanto da pregiudicarne il passaggio al Brentford qualche tempo fa. Dotato di colpi importanti che l’hanno portato già a segnare in Champions diventando di fatto il secondo marcatore più giovane di tutti i tempi in Champions League dietro solo ad Ansu Fati del Barcellona. Su di lui sembra esserci forte il Tottenham.

Daniel Bassi (2004 – 1.3M) – Prodotto del settore giovanile del Tromsø dove ha collezionato 12 presenze segnando anche 2 gol. L’anno successivo è stato acquistato dal Bodø/Glimt in uno scambio più una commissione di 150k legandosi con un contratto di 4 anni con la squadra norvegese fino al 2027. E’ un Ala esplosiva capace di creare numerose occasioni durante i 90 minuti prediligendo la fascia sinistra. Ha ancora un prezzo accettabile seppur in ascesa.

Michel-Ange Balikwisha – Ala sinistra dal futuro radioso. Punto di forza del Royal Antwerp campione di Belgio 2023, in questa stagione ha contribuito con 9 reti e 8 assist. E’ valutato 11 M e da classe 2001 è pronto al salto in uno delle top 5 leghe d’Europa.

Viktor Dukanovic (2004 – 3M) – In Italia pochi lo conoscono ma il montenegrino Dukanovic è spesso citato nelle statistiche del CIES dietro solo a gioielli del calibro di Nanasi e co. Giocatore completo, dotato di colpi d’alta scuola e di un’ottima struttura fisica. Acquistabile ad un prezzo ancora abbordabile potrebbe essere un colpo da 90.

Osame Sahraoui – Esterno norvegese classe 2001 in forza all’Heerenveen, squadra con cui ha messo a segno 8 reti e 8 assist in 31 partite da protagonista. Talento dalla tecnica sopraffina primeggia in tutte le classifiche di % di dribbling riusciti. Potrebbe accettare di rappresentare la nazionale marrocchina avendo doppio passaporto.

Altri

Ci sarebbe poi il più ‘underrated’ di tutti, l’ungherese Zalan Vancsa classe 2004 in forza ai belgi Lommel e valutato ‘solo’ 900k. Per lui una grande stagione con 12 reti e 5 assist all’attivo. Numeri discreti anche in Serbia per Milan Pantovic (2002) del FK TSC Backa Topola che al momento vanta 8 reti e 7 assist. Passapoti serbo e tedesco ma sta esplodendo in Slovenia tra le fila dell’Olimpia Lubiana Nemanja Motika (2003 – 800k), un passato anche nelle giovanili Bayern per lui. Sergey Pinyaev (2004 – 8M) in forza al Lokomotiv Mosca è già in orbita United. In Olanda ci sarebbe da puntare sulla coppia in casa Az Myron Van Brederode (2003- 5M) e Robin Van Bommel (figlio dell’ex centrocampista Mark) valutato 3M. La scommessa potrebbe essere Basar Onal, turco classe 2004 gioiello del De Graafschap nella serie b olandese. Sempre in Olanda milita la futura stella slovacca Leo Sauer (2005) in forza al Feyenoord.

Massimo Tanzillo