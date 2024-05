“Consigli per gli acquisti”: a caccia dei centrali destri sul mercato

Il presidente Aurelio De Laurentiis in una delle recenti conferenze stampe ha posto l’accento sulla necessità di acquistare un centrale difensivo e su quanto questo sia un’impresa ardua in quanto il “calciatore obiettivo” debba rientrare in determinati e restrittivi parametri.

Diamo vita ad una nuova rubrica, una sorta di “consigli per gli acquisti” di giocatori talentuosi potenzialmente nuove stelle del calcio italiano. A rendere l’impresa ancora più ardua sarà il fatto che la rosa di nomi proposti sarà scelta tra giocatori Under 23 in possesso di passaporto comunitario e “underrated” cioè militanti già in Europa ma non nei massimi cinque campionati (Premier, Bundes, Liga, Serie A e Ligue 1) dove inevitabilmente avrebbero già la massima attenzione degli scouts e un valore di mercato maggiore.

Autore dell’articolo e dell’intera rubrica Massimo Tanzillo, Direttore Sportivo e Osservatore abilitato a Coverciano. Specializzato nello scouting che ha svolto in ogni sua forma lavorando dapprima per agenzia di procura, successivamente per clubs (Parma, V.Entella e Alessandria), per la federazione nel CFT e recentemente nel ruolo di Responsabile di settore Giovanile alla Turris con risultati entusiasmanti. In questo caso torna al vecchio amore dello scouting estero grazie al quale in passato aveva fondato il portale “Generazione di Talenti”, vera pietra miliare per gli addetti ai lavori e semplici appassionati.

Il Napoli ricerca per la prossima stagione dei rinforzi per la difesa, sia di piede destro che mancino. A questo punto il profilo di piede destro che potrebbe essere sia erede di Rrahmani che Juan Jesus potrebbe uscire dai seguenti 5 nomi valutazione max 5M (per il valore dei cartellini la fonte è il portale specializzato Transfermarkt):

Tobias Slotsager (2006 – 1.5 M): Difensore centrale danese di 190 cm in forza all’Odense già alla seconda stagione da titolare in Superliga. Mostra una percentuale di duelli vinti notevole e gioca con una sicurezza da veterano. Può essere impiegato sia in una linea a 3 che a 4 e su di lui sembra essere piombato già l’Ajax. Per accaparrarselo bisogna vincere anche la concorrenza di Liverpool e Aston Villa.

Jorne Spileers (2005 – 5 M): il campionato belga pullula di talenti e il centralone (188 cm) del Bruges forse è quello più pronto al salto in un campionato più blasonato. Ex campione d’Europa Under 17 è il perno difensivo dell’Under 21 fiamminga. Ha esordito addirittura già due anni fa in Champions League contro l’A.Madrid e viene impiegato stabilmente da centrale di sinistra nonostante sia di piede destro. In rete si trova già qualche rumors che parla di Napoli ma la vera concorrenza da battere è quella di clubs della Premier.

Matte Smets (2004 – 5 M): Altro belga, altro gioiellino dell’Under 21 in forza al S.Truiden club che lavora benissimo con profili ‘underrated’. Primeggia in tutte le statistiche difensive e nella scorsa stagione per un periodo è stato l’unico teenager nei top 10 campionati europei ad aver giocato tutti i minuti delle ‘domestic action’. Già accostato ad Atalanta e Milan.

Leopold Querfeld (2003 – 3.5 M): Fresco di esordio in nazionale maggiore, ottima struttura fisica (190 cm) che sfrutta al massimo sulle palle alte primeggiando per duelli aerei vinti tra gli under 21 europei. Stagione da titolare al Rapid con alcune presenze addirittura da capitano il tutto condito anche da 3 reti. Atalanta e Bologna su di lui.

Ariel Mosor (2003 – 3M): Centrale polacco in forza al Piast Gliwice già più volte accostato allo Spezia. Punto saldo dell’under 21, vanta percentuali alte sui duelli difensivi vinti e ha un contratto fino a Giugno 2025. Recentemente sembra aver rifiutate l’interesse del Molde.

La “‘scommessa’”

Floris Smand (2003 – 400k): centrale di 187 cm in forza al Cambuur (altra famosa fabbrica di talenti) nella ‘serie b’ olandese. Lui e Smit (attaccante) sono i due gioielli classe 2003 della squadra e sicuramente sono lontani dalle valutazioni astronomiche di altri prospetti più pubblicizzati. Titolare inamovibile è stato anche inserito dal CIES nella lista di 270 nomi da ‘osservare con attenzione’.

Impossibile non menzionare anche I seguenti nomi che però sono stati volutamente esclusi possedendo già una valutazione abbastanza importante: Martin Vitik: classe 2003, giá nel mirino del Napoli lo scorso Dicembre è valutato 9M ed è stato già blindato con un contratto in scadenza a Giugno 2026. Zeno Debast (2003 – 15M) è il gioiello belga destinato allo Sporting Lisbona. Così come per il classe 2004 Amenda (Young Boys) e Baidoo (Red Bull) la base d’asta è non meno di 8M.

Le idee low-cost

E’ possibile citare altri nomi più “economici” attraverso un tour virtuale in giro per l’Europa. La Grecia ad esempio ha un duo di centrali di piede destro che fan ben sperare la nazionale ellenica del futuro Alexios Kalogeropoulos (2004 – 600k) in prestito al Volos dal PAOK e Apostolos Konstantopoulos (2002 – 600k) in forza al Beerschot in Belgio. Sempre in Grecia gioca l’albanese dal doppio passaporto Andreas Ndoj (2003 – 4M) tra le fila dell’O.Pireo. In Croazia, oltre il 2007 Vuskovic già prenotato dal Tottenham, si mette in luce Moreno Zivkovic (2004 – Dinamo Zagabria). Non solo Vitik in Repubblica Ceca dove gli scouts hanno segnato il nome di Stepan Chaloupek del Teplice classe 2003 valutato “solo” 1.5 M. In Russia il nome in auge è quello di Viktor Melekhin (2003 – 3.5 M) del FK Rostok mentre nella vicina Ucraina spadroneggia Bogdan Slyubyk (2004 – 700k). Tra I tanti talenti olandesi da segnarsi quello del centrale Wouter Goes (2004 – 4.5M) e sempre nei Paesi bassi c’è il centrale di 193 cm svedese Casper Widell (2003 – 800k) in forza all’Excelsior. Serbo ma gioca in Svezia con la maglia del BK Hacken Nikola Zecevic (2004 – 300k) già blindato fino al 2027. Mentre in patria, nel Partizan, come erede del centrale Popovic è Bojan Kovacevic (2004 – 1.5M).