Consiglio Federale, vince Gravina: sì ai playoff se non si riparte, confermate le retrocessioni in caso di stop

La Figc boccia la delibera presentata dalla Lega Serie A. Come ampiamente prevedibile, nel Consiglio Federale in programma oggi alle 12 a Roma vince la linea del presidente Gravina. Sono 18 i voti a favore del numero uno della Figc, 3 i contrari.

Qualora il campionato non dovesse ripartire il 20 giugno a causa di un nuovo caso di coronavirus o verrebbe interrotto dopo la prima giornata, la Serie A farebbe ricorso ai playoff-playout. In caso di stop nel corso del campionato, invece, la classifica verrebbe decisa dalla media ponderata casa/trasferta, decretando le qualificate in Europa e le tre retrocesse. Confermata la mancata assegnazione dello scudetto, a meno di verdetti già decretati dall’aritmetica.

Confermata la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina. Il resto della Serie C disputerà i playoff-playout in gara secca. Per chi rinuncia, infine, non è prevista alcuna sanzione.