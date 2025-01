Conte a Sky: “Avanti nonostante le difficoltà. Sostituto Kvara? Decide la società ma dico…”

Nel post gara Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

“Dare fastidio è già qualcosa in più. Percorso di crescita così rapido? Questa squadra è cresciuta tanto, non dimentichiamo che l’Atalanta è arrivata a casa nostra e ci ha dato tre gol. Questa è stata una partita diversa. Stiamo andando avanti nonostante le difficoltà: dagli infortuni all’ultima situazione di mercato. Queste sono situazioni che potrebbero ammazzare un toro. Ma i ragazzi continuano a lavorare a testa bassa. Che tipo di calciatore deve venire al posto di Kvara? Lascio al club la decisione, non entro in merito nel mercato. Se mi dovessero chiedere qualcosa, dirò il mio pensiero. Prospettiva di fare qualcosa. Chiamiamo i giocatori della Primavera? Se le cose devono essere fatte devono essere fatte come Dio comanda”.

E ancora il tecnico conclude: “Rispetto a due anni, sono andati via i giocatori migliori che hanno fatto vincere lo scudetto dle Napoli. Testa bassa e lavorare. Se il club ha piacere di fare qualcosa, ben contento. Altrimenti, vado in guerra con questi uomini perché so che mi daranno l’anima”