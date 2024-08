Conte a SKY: “Chiedo scusa a tutti, poca personalità. Osimhen? Bisogna chiedere al club”

Antonio Conte, dopo il bruttissimo ko del suo Napoli contro il Verona, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport Italia: “Nel secondo tempo, abbiamo concesso subito un tiro al Verona e poi siamo andati sotto. Dopo il gol, ci siamo sciolti come neve. Chiedo umilmente scusa, per la prestazione del secondo tempo. Sono l’allenatore e mi prendo tutte le responsabilità. Bisogna lavorare su tutti gli aspetti. Sono arrivato a Napoli con grande entusiasmo. Sono a disposizione per aiutare il Napoli in qualsiasi modo. Chiedo ancora scusa ai tifosi. Il mercato? Dobbiamo risolvere a monte il problema e non è di facile conclusione. Il secondo tempo è davvero preoccupante. Se si può utilizzare Osimhen fino a quando ci sarà? Dovete fare questa domanda al club, lui si è allenato sempre a parte. Su Osimhen mi sono messo da spettatore. Al di là del singolo giocatore, bisogna avere un atteggiamento: anche nella difficoltà. Questi ragazzi fanno fatica anche nella difficoltà e questo è grave, perché non alleni quest’ultimo aspetto in poco tempo. Poca personalità da parte dei giocatori”.