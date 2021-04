Conte a Sky: “Queste sono le partite che prima perdevamo. Napoli sfortunato, poteva lottare per lo scudetto”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky dopo il pari col Napoli: “Dobbiamo concentrarci molto sul presente. Non sappiamo cosa accadrà e quali saranno i programmi. Non sappiamo niente. Parlare di mercato non ha senso. Sono molto contento ed orgoglioso di questo gruppo di ragazzi che e’ cresciuto tantissimo. In altre occasioni avremmo perso la partita, subendola a livello psicologico. Si e’ vista una Inter che sa quello che fa e non perdere la giusta via, come successo con il gol preso. E’ troppo importante quello che stiamo facendo quest’anno. Dobbiamo restare concentrati. Ci sarà tempo per capire e conoscere la situazione. Dal punto di vista psicologico ci saremmo abbattuti. Ho sempre considerato il Napoli una squadra forte, in grado di lottare per lo scudetto ad inizio stagione: sono stati anche sfortunati per gli infortuni avuti. Potevamo avere meno fame del Napoli, che si sta giocando la Champions League. Potevamo giocarci qualche bonus qui. Li vedo sul pezzo, i miei ragazzi capiscono l’importanza del momento, senza lasciare speranze a chi insegue. Poteva essere in preventivo questo pareggio”.