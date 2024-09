Conte: “Abbiamo raggiunto un primo obiettivo. Meret? Ha giocato con la febbre”

Dopo il successo del suo Napoli contro il Cagliari, Conte ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa: “”Tutti ci chiedevano la terza vittoria consecutiva ed abbiamo raggiunto questo primo obiettivo. I ragazzi sono stati davvero bravi, perché il Cagliari è un’ottima squadra. Dopo la sospensione, ci siamo impauriti e questo non deve accadere. A fine primo tempo, infatti, ci siamo schiariti le idee. Ci siamo sporcate le mani, come deve fare una squadra come la nostra. Lukaku? Non è un segreto di Pulcinella, l’ho rivoluto fortemente. Non sta ancora al top della condizione, è stato accettato in maniera positiva dal gruppo. Meret? Ha giocato con la febbre, sta dimostrando che è un portiere di livello. Lui è molto serio e composto. Gli ho chiesto anche un miglioramento di leadership, ovvero che doveva parlare di più e lo sta facendo. Sono contento che non abbiamo subito gol.