Conte: “Bisogna elogiare l’impegno dei ragazzi. Su Kvara dico che…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a OneFootball dopo la vittoria in amichevole contro l’Egnatia: ”

Dopo un bel po’ di allenamenti iniziano ad avere le cariche pesanti, è inevitabile che si faccia un po’ di fatica. C’è da elogiare l’impegno dei ragazzi, mi è piaciuta molto l’intensità, dobbiamo migliorare molto la fase di palleggio. Abbiamo provato a fare alcune cose che però dobbiamo fare sistematicamente.

Dal punto di vista dell’intensità, c’è stata grande voglia e collaborazione. Avevo chiesto di fare la fase offensiva e difensiva tutti insieme, da squadra. Credo sia importante per l’autostima non aver preso gol. Possiamo e dobbiamo migliorare tanto, soprattutto nel comandare la partita e nel trovare quelle situazioni per cui stiamo lavorando. Logicamente le gambe non girano in maniera ancora fluida, bisogna elogiare questi ragazzi.

Kvaratskhelia? Il gioco che stiamo attuando permettono a giocatori forti come lui nell’uno contro uno di avere non solo la linea come punto di riferimento, ma anche di venire dentro. Questa situazione tattica può esaltare questi calciatori. Dobbiamo capire che a volte quando si chiudono gli spazi come oggi, lì loro devono aprirsi per ricevere nell’uno contro uno. Lo abbiamo fatto a volte, lì dobbiamo insistere. Fa parte di un processo, stiamo lavorando tanto dal punto di vista fisico, ma anche tattico per dare un’identità a questa squadra”.