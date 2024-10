Conte: “C’è ancora il cartello lavori in corso, Fonseca ha trovato basi più solide delle mie”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Milan-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Il cartello lavori in corso c’è e ci rimarrà, il Napoli come il Milan ha cambiato allenatore, la differenza tra noi e il Milan è che loro sono arrivati in zona Champions e ci ha dato 22 punti di distanza. Le basi sono diverse, credo che Fonseca abbia trovato una base un po’ più solida, dobbiamo cercare di lavorare tanto per abbreviare questo periodo di costruzione. Ogni club si da degli obiettivi in base al mercato fatto, alle entrate e alle uscite. Il nostro obiettivo è tornare in Europa, dopo 14 anni il Napoli non sta facendo le coppe, una città come Napoli non merita di giocare in Europa. Dobbiamo essere bravi a non farci rubare l’idea dagli altri, rimaniamo umili, sono altri tre punti importanti, nessuno si poteva aspettare 25 punti dopo quello che è successo l’anno scorso al Napoli. Dobbiamo sapere che verranno dei momenti negativi, abbiamo messo fieno in cascina. Possiamo continuare a crescere tutti insieme a livello di mentalità, dobbiamo cercare di migliorare, alzare l’asticella giorno dopo giorno. Se voglio un miglioramento da parte della squadra, ogni singolo deve diventare più forte. Il miglioramento di ogni singolo fa sì che la squadra ne tragga miglioramento, dobbiamo gestire ancora meglio certe situazioni ma abbiamo giocato a San Siro, io ho fatto l’allenatore qui per due anni, so che impatto emotivo da alle squadre avversarie, San Siro è un po’ la Scala del Calcio. Ottenere tre punti ci deve dare fiducia, morale senza perdere la lucidità che dobbiamo avere, sapendo che abbiamo dei limiti. Credo che tutte le squadre abbiano dei limiti, bisogna lavorare per superarli e migliorare. L’ambiente che si sta creando tra di noi ci piace, tutti si sentono partecipi, dentro il progetto. C’è fiducia, entusiasmo, un’aria positiva ma anche grandissima responsabilità, avere i tifosi come quelli napoletani è una carica emotiva molto importante. Vivo tanto di passione, sono in una città in cui la passione è tutto, i nostri tifosi devono sapere che lavoriamo giorno e notte per renderli orgogliosi e far vivere loro serate come queste in cui si sentono orgogliosi di essere napoletani”

Dal nostro inviato Ciro Troise