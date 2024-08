Conte: “Ci sono situazioni oggettive, sono andati via 12 giocatori dello scudetto”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita dopo la vittoria contro il Modena ai rigori in Coppa Italia. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Non sono d’accordo sul possesso palla come valore assoluto, conta l’indice di pericolosità, oggi abbiamo tenuto il 75% del possesso palla, abbiamo fatto 28 tiri in porta, dobbiamo essere più precisi ed efficienti. Abbiamo anche rischiato con un paio di ripartenze, quando attacchi devi lasciare qualcosa agli avversari. Mi sarebbe piaciuto magari fare qualche gol per dare una gioia ai tifosi, per me oggi basta che abbiano dato tutto. Inizia il campionato con le partite con i tre punti. Hanno inciso i carichi di lavoro sulla lucidità, ora inizia la settimana tipo, diminuisce il lavoro facendo mattina e pomeriggio. Dal punto di vista fisico ne avevamo più di loro, dobbiamo comunque cercare di migliorare. Oggi abbiamo attaccato poco l’area con tanti calciatori, venivamo fuori con Matteo, Kvicha, rimaneva solamente Giacomo, quando c’è il cambio di posizione anche per loro, perchè questo sistema consente agli esterni offensivi sia di fare l’uno contro uno che di venire dentro, abbiamo riempito poco l’area anche in questi momenti. Ci facciamo prendere da dove sta la palla, dobbiamo attaccare con cinque, sei uomini e i quattro che rimangono devono coprire le zone di pericolo. Sono soddisfatto dell’impegno dei ragazzi, della voglia, ci sono situazioni oggettive, bisogna vedere la realtà. Sento dire che questo è l’organico del terzo scudetto, non è vero perchè sono andati via 12 giocatori di quell’annata. Non c’è bisogno che io vi faccia vedere la realtà. Abbiamo da rispettare tre parametri: il costo del giocatore, l’ingaggio e poi che i giocatori abbiano voglia come me di venire a Napoli sapendo che non c’è l’Europa, quindi è poco attrattiva come prospettiva. Sto cercando di aiutare il Napoli a trovare i profili giusti per quei tre parametri, non bisogna accontentare me ma il Napoli. Mi auguro che vediate le cose, dobbiamo continuare a lavorare, ho entusiasmo, passione e voglia, ho un gruppo che ha voglia anche se è ristretto. Cercheremo di migliorare in tutto per tutto, vogliamo che il nostro tifoso sia fiero in qualsiasi circostanza, di ricchezza o di povertà”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise