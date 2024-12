Conte: “Dovremo abolire il mercato di gennaio, speriamo di non far danni”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Venezia. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Riguardo alla partita, sembrava stregata, abbiamo avuto il 60% di possesso palla, abbiamo sbagliato un rigore, preso un palo, è stato bravo Alex in un’occasione. Ci stanno questo tipo di partite, come contro il Lecce e oggi abbiamo creato ancora di più. Siamo stati bravi, non ci aspettavamo l’utilizzo contemporaneo di Oristanio e Yeboah, si capisce che l’idea loro è restare abbastanza bassi e poi colpire in contropiede. Non dobbiamo mai disunirci, perdere l’equilibrio, sono molto contento per Jack, ha grandi qualità, bei gol, stiamo lavorando con lui per un discorso da interno di centrocampo, ha qualità diverse rispetto agli altri centrocampisti. Non abbiamo in questa rosa tanti ragazzi che hanno tantissimi gol nel loro dna, dobbiamo migliorare su quest’aspetto, oggi è il caso più netto: abbiamo tirato 25 volte e abbiamo dovuto aspettare gli ultimi dieci minuti per fare gol, tra Genova e oggi abbiamo messo a dura prova le nostre coronarie. Sono molto contento, ci manca fare più gol, cerchiamo di buttar dentro ancora più qualità. Essere primi in classifica non cambia niente, dobbiamo continuare a lavorare, cambia solo la percezione degli altri, nessuno avrebbe pensato che noi dopo diciotto partite avremmo avuto 41 punti. Ho trovato un gruppo con grande disponibilità, abnegazione, questi 41 punti sono tutti sudati, non abbiamo avuto partite in carrozza, dobbiamo continuare a crescere. Chiedo ai calciatori quello che chiedo a me stesso, di essere migliori rispetto al giorno prima, loro sanno che abbiamo uno staff che ha voglia di supportarli. Dovremmo abolire il mercato di gennaio, chi è più contento, scontento, chi dimentica qualcosa e sbaglia negli atteggiamenti. Questo gruppo di 24 calciatori ci ha portato 41 punti, devono sentirsi coinvolti, m’auguro di non indebolirci, al massimo rimaniamo uguali. È una squadra nettamente in crescita, dobbiamo pensare al bene del Napoli e non al singolo”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise