Conte: “È bello godersi il primato durante la sosta, prendiamoci l’entusiasmo di Napoli”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Como. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Il gol ci ha un pochettino appagato, abbiamo pensato che potessimo gestire e abbiamo concesso tre tiri pericolosi fuori dall’area al Como: uno ha preso il palo, uno è andato fuori e uno è entrato dentro. All’intervallo sotto il profilo tattico abbiamo cambiato anche qualcosina sotto il profilo tattico, nella seconda linea avevano troppa libertà, spazio e abbiamo vinto la partita anche meritatamente contro un’ottima squadra che forse stava meglio di tutte. Avevano portato a casa sette punti in tre partite, ai ragazzi ho detto anche a fine partita che si è giocato un secondo tempo importante anche sotto il profilo caratteriale, siamo andati di più allo scontro, il Como nel primo tempo aveva vinto 22 duelli, noi solo 8. Mi fa piacere che nella difficoltà abbiamo saputo comportarci, abbiamo preso gol al 42′, prendere un gol alla fine del primo tempo poteva ammazzarci, invece c’è stata una grande risposta. I ragazzi stanno crescendo a livello di credo e personalità. Non ho detto niente al quarto uomo, l’arbitro mi ha ammonito, mi dispiace perchè mi da fastidio prendere il cartellino giallo. Sono situazioni di campo, mi ha detto che il Var non può intervenire, sono decisioni dell’arbitro e, quindi, la rispetto. Domenica scorsa ci sono state due situazioni su Di Lorenzo e Politano in cui il Var poteva intervenire, dobbiamo essere più forti di tutte le situazioni e andare avanti. È bello godersi il primato durante la sosta, anche per chi mi sta intorno è fondamentale andare alla pausa con una vittoria, altrimenti sono due settimane di alti e bassi. Aver messo sedici punti in classifica ci deve far continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, è quella giusta ma dobbiamo tenere i piedi per terra. È un gruppo umile, i patimenti dell’anno scorso hanno portato degli strascichi negativi ma dobbiamo cercare di continuare. Se mi avessero chiesto tre mesi fa di sedici punti in sette partite tre mesi fa, avrei messo tante firme. Apprezzo dell’ambiente che a prescindere da allenatori, calciatori, proprietà il Napoli ha sempre avuto passione e calore forte nei confronti della squadra. Avere il privilegio di contare dalla parte nostra su questa passione, quest’entusiasmo ci deve dare una responsabilità positiva. Questo connubio è molto importante, loro non devono farsi condizionare dal risultato. I giocatori devono uscire con la maglia sudata, solo una vince, non significa che gli altri perdono. Non ci vogliamo chiudere a riccio, apriamoci all’entusiasmo, può solo farci bene. È una responsabilità collettiva, io la sento tanto, è una spinta in più, è stata forte forte. Neres? Le squadre devono essere sempre equilibrate, David sta crescendo, abbiamo dovuto faticare per riportarlo dal punto di vista fisico ad un livello di condizione importante e lavorare a livello tattico. Negli ultimi anni ha avuto momenti altalenanti, nel Benfica non giocava titolare, a livello offensivo ha delle caratteristiche importantissime. Si sta molto applicando a livello difensivo, non può far altro che farmi piacere. Quello che ha fatto Neres è importante, ci ha consentito di alzare il livello, non è scritto su una tavola che devono giocare per forza questi. Politano è un giocatore che ho ritrovato molto più maturo, dal punto di vista tattico, dell’abnegazione. Vorrei dare più spazio a Gilmour e poi vedi Lobotka che sta facendo cose egregie ma credetemi che Gilmour è un giocatore di spessore. Ngonge anche sta crescendo tanto, mi fa piacere perchè sanno che io non regalerò niente a nessuno. Finchè mi daranno delle garanzie giuste, giocheranno, poi Neres ha fatto gol, ne poteva fare un altro, ha portato un avversario ad infortunarsi per stargli dietro. Avere giocatori che hanno un impatto così importante a gara in corso è importante, cercheremo di mettere in condizione David di giocare dal primo minuto”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise