Conte è un martello, ieri doppia seduta. E’ finita quando Juve-Psv era già cominciata!

In casa Napoli si lavora sodo in vista dei prossimi impegni. Ieri il tecnico ha fatto svolgere una doppia seduta di allenamento a Castel Volturno.

Ultime notizie Ssc Napoli – Conte non può accontentarsi di uno 0-4 in casa del Cagliari. Ha fatto svolgere al suo Napoli una doppia seduta di allenamento in preparazione della supersfida allo Juventus Stadium di domenica prossima.

Finita sul tardi, addirittura quando la partita di Champions Juventus-Psv Eindhoven era già cominciata: “le sedute classiche lasciano tracce nel fisico, ma per arrivare lontano e avere gamba, non si fanno sconti“, come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

a cura di Tommaso Parrella