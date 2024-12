Conte: “Era giusto fare le scelte di stasera, c’è ancora una gran parte di stagione da giocare”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Lazio-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Non abbiamo giocato per perdere, fossimo usciti lo stesso non avrei avuto neanche quest’opportunità di testare questi calciatori, avevamo fatto questa scelta anche contro il Palermo. Davanti a noi c’è una stagione, non si può pensare di fare il segno della croce e sperare che non ci siano infortuni non sapendo reale valore. Parlando di costruzione e percorso, noi siam stati molto bravi ad avere un infortunio muscolare solo, quello di Mazzocchi. Andare avanti avrebbe consentito di giocare almeno un’altra partita, i ragazzi meritavano quest’opportunità, dispiace perchè volevamo proseguire in questa competizione. Ho visto le statistiche, la partita è stata molto equilibrata. Abbiamo concesso troppo nei tre gol, complimenti alla Lazio che è andata avanti. Sarà un’altra gara contro la Lazio domenica sera, sarà una sfida tosta, la Lazio è un’ottima squadra, attrezzata per fare anche l’Europa League. Ha una rosa di valore, è inevitabile che noi cercheremo di fare la nostra partita. Tutti avevamo voglia di passare il turno, era giusto fare questo tipo di partita, c’è una stagione davanti a noi, è passato solamente un terzo, era giusto vedere i progressi, soprattutto di chi partecipa durante la settimana ma al tempo stesso era importante capire a che punto eravamo. Avrei mancato di rispetto a certi giocatori se li avessi sostituito troppo presto. Volevamo fare delle valutazioni con questa partita, io farò le mie, le farà anche il club. I ragazzi si sono impegnati tutti, l’impegno c’è stato da parte di tutti, dando il loro apporto. Non mi sembra giusto andare sui singoli, c’è sempre una prestazione di squadra, oggi abbiamo qualcosina in più rispetto a zero”

Dal nostro inviato a Roma Ciro Troise