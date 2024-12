Conte furioso a Dazn: “Nella ripresa non mi è piaciuto nulla, abbiamo rimesso in piedi una gara assurda”

Antonio Conte ha parlato così nel post partita di Genoa Napoli ai microfoni di Dazn:

“Non so se è cambiato il Genoa o siam cambiati noi. Sicuramente sono molto soddisfatto del primo tempo e di quello che abbiamo fatto, partita dominata in lungo e in largo. Nel secondo tempo l’unica cosa che ci siamo detti è: non facciamoli rientrare in partita. Invece li abbiamo fatti rientrare in partita. Conosco questo stadio benissimo, è uno stadio che basta la minima scintilla per far accendere la tifoseria e rendere una partita, che sembrava di dominio assoluto, una partita in cui abbiamo incontrato diverse difficoltà. Quindi sicuramente molto contento per il primo tempo, per il gioco e le cose che abbiamo fatto in pressione, è il secondo tempo che ci deve rimanere stampato nel cervello a tutti quanti. Questo deve essere ben chiaro, l’ho detto ai calciatori. È un secondo tempo che non deve appartenere a noi, perché significa staccare la spina e rimettere in gioco tutto. E non è giusto, per quello che vedo in settimana, per il lavoro che facciamo, per quello fatto nel primo tempo. Abbiamo rimesso in piedi una partita assurda. E allora se si ha un minimo di ambizione, se si vuole cercare di stare lì a dare fastidio, bisogna cambiare e stare sul pezzo per 95 minuti“.

Poi il tecnico ha proseguito: “Noi dobbiamo difendere attaccando, facendo la partita e dominandola. Non dobbiamo difenderci perché subentra la paura e l’inerzia della partita a favore loro. È lo step più importante che dobbiamo fare. Quando parlo di lavori in corso, di tempo, di pazienza, mi riferisco anche a queste cose, perché oggi siamo stati fortunati e portiamo a casa i tre punti, in un’altra situazione staremmo a piangere lacrime amare. Siccome io non voglio piangere lacrime amare, allora è giusto che i ragazzi si godano i tre punti ma al tempo stesso capiscano che le partite si giocano dall’inizio alla fine del match col piede sull’acceleratore. Nel secondo tempo non mi è piaciuto niente, non ci dobbiamo difendere, ma noi ci dobbiamo difendere attaccando: questo è il mantra”.