Conte: “Il club è stato coerente, con la cessione di Osimhen avremmo completato l’organico”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita contro il Parma. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Mi porto dietro la convinzione che ho detto anche ai ragazzi: dovremmo sudarci le vittorie fino all’ultimo minuto, nessun risultato è scontato. Dovremmo sudare ogni partita, essere orgogliosi di festeggiare i tre punti perchè abbiamo un percorso da fare. Lo festeggiamo di più perchè se pensiamo a come abbiamo affrontato queste tre partite, le abbiamo giocate con un ristretto numero di giocatori, oggi non avevamo un centrocampista in panchina, non potevo fermare la crescita di Iaccarino e Saco fino a gennaio per una partita. Tutto ciò per una regola assurda di giocare durante il mercato, alleniamo dei giocatori che andranno via, aspettiamo altri che poi arrivano l’ultimo giorno. Lukaku? Gli ho chiesto quanto ne avesse, mi ha detto 30 minuti, ho creduto ad un eccesso di generosità, ho pensato 25-28,. Neres ha avuto delle opportunità importanti, lui e Lukaku s’alleneranno un giorno in più, Gilmour e McTominay andranno in Nazionale, arriveranno a ridosso della sfida di Cagliari. Visto che si stanno lamentando tutti, spero che i club capiscano che abbiamo bisogno di un po’ di tempo. I tifosi ci hanno aiutato tanto, spero che si siano sentiti ripagati dalla loro fede cieca. Ci sono tante cose che dobbiamo migliorare, la partita era difficile, ve l’ho detto, loro hanno giocatori di gamba e sul gol non dobbiamo concedere quella progressione, abbiamo perso anche troppi contrasti, lì è morte tua, vita mia. È stato un mercato difficile, bloccato fino all’ultimo, se si fosse sbloccata la situazione di Osimhen, l’avremmo completato maggiormente. Anche se all’ultimo momento, il club ha fatto, contavamo di sbloccare la situazione di Osimhen, avremmo agito un po’ prima e forse completato la rosa. C’è stato uno sforzo da parte di tutti quanti, devo essere contento di ciò che è stato fatto. Mi dispiace per quello che è accaduto, per Osimhen perchè è un peccato, per il club che non ha monetizzato, per me visto che non abbiamo completato l’organico. Il club ha dimostrato coerenza che è alla base del rispetto delle regole, elogio la società, quando c’è da obiettare qualcosa non mi tiro indietro. Tanto di cappello al club. Abbiamo intrapreso un percorso tattico in base alle caratteristiche di alcuni calciatori, a volte mi hanno chiesto le due punte quando ce ne avevo una sola, oggi abbiamo fatto la fase di non possesso con il 4-4-2 e attaccavamo con il 3-2-5, ho chiesto a Di Lorenzo di stare un po’ più accorto perchè c’erano le ripartenze. Se avessimo avuto un po’ in più di tempo, avremmo sperimentato anche cose diverse, il nostro modo di attaccare non cambierà, ma quello di difenderci può essere modificato. Si può fare ma bisogna avere del tempo, dobbiamo andare sulle certezze e nel corso del tempo avere la possibilità di fare dei cambiamenti, come quando è entrato Giovanni insieme a Lukaku. Non volevamo dare spazio al Parma in ripartenza, volevamo essere un po’ più abbottonati, il gol ha sparigliato un po’ le carte. Eravamo poco aggressivi, anche nella linea difensiva, loro ci allungavano e andavano sull’esterno. Mi sono un po’ alterato perchè dobbiamo accettare i duelli e vincerli, i ragazzi, che sono molto attenti, sanno bene cosa sta facendo in maniera giusta e cosa meno. Lo meritano, sono ragazzi corretti, adesso abbiamo infoltito la rosa, iniziamo ad avere 4-5 cambi in più. Reintegro di Osimhen? La rosa è questa, serve coerenza, tanto di cappello al club perchè il presidente ha avuto coerenza a discapito di una perdita. Abbiamo iniziato questa ricostruzione, a riempire le caselle con i giocatori buoni, ci è voluto del tempo di riflessione per capire cosa dovevamo fare, non abbiamo fatto tutto ma ci sta perchè il club ha fatto bene”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise